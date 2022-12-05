Мужчин призвали не поддаваться на провокации при получении повестки

05.12.2022 | 09:28

В России продолжаются попытки психологического давления на граждан. Об этом сообщили в Минобороны РФ в воскресенье, 4 декабря.

Среди населения распространяются ложные повестки и информация о возобновлении призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации.

К примеру, 4-го числа на горячую линию Минобороны обратился работающий в России гражданин Белоруссии. По месту регистрации ему пришла «повестка».

«В ходе проведенной проверки установлено, что 25 октября местным военкоматом была полностью прекращена выдача повесток по частичной мобилизации. Кроме того, в полученной гражданином «повестке» оттиск печати военкомата и подпись военного комиссара не соответствуют действительным, требования к гражданину, указанные в поддельном документе, и порядок его заполнения не соответствовал установленным стандартам», - сообщили в МО РФ.

Мужчин призвали сохранять бдительность и не поддаваться на провокации.

В Пензенской области о выполнении мобилизационного задания на 100% военный комиссар Андрей Сурков сообщил 27 октября. Тогда он уточнил, что повестки пока все равно будут направлять, потому что необходимо уточнить личные данные тех, кто состоит на воинском учете.

«У нас было много ошибок, которые мы устранили в течение призыва. Чтобы не допустить больше таких ошибок, повестки будут рассылаться», - объяснил Андрей Сурков.