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Общество

Пензенцы должны приготовиться к росту цен на бензин

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В обозримом будущем цены на топливо вырастут. Однако эксперты подчеркивают, что повода для паники нет.

Причины увеличения стоимости бензина объяснили «Аргументы и факты».

По словам специалистов, в данный момент нет никаких оснований для того, чтобы топливо дешевело. Во-первых, вырастет налоговая нагрузка на газовую и нефтяную отрасли. Согласно закону, подписанному Президентом РФ 21 ноября, крупные добывающие компании будут перечислять в государственный бюджет дополнительные суммы в сотни миллиардов рублей.

Во-вторых, механизм демпфера, благодаря которому цены на топливо оставались более или менее стабильными, изменился. В 2023-2025 году государство снизит расходы на компенсацию скидок на горючее для потребителей более чем на 660 млрд рублей.

«Действует и ряд других факторов, в том числе технологические сложности с модернизацией нефтеперерабатывающих заводов. На исходе запасы компонентов для обслуживания иностранного оборудования и импортной химической продукции для производства топлива. Доступные аналоги дорожают. А спрос на топливо растет. Особенно в период отпусков и праздников, когда люди садятся за руль вместо менее доступных теперь авиаперелетов», - отмечает издание.

Также на стоимость бензина повлияет инфляция. В середине ноября она составила 10,7%, и цены на горючее сильно отставали от этого показателя, за год они увеличились на 1-5%.

Растущая стоимость топлива означает и повышение цен в других сферах: торговой, пассажирских перевозок, услуг, ЖКХ.

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