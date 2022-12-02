Общество

Зареченцам рассказали о судьбе заброшенных зданий

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О судьбе заброшенных административных зданий и недостроенных жилых домов рассказал глава Заречного Олег Климанов в прямом эфире ТРК «Заречный», состоявшемся в среду, 30 ноября.

«У нас есть два объекта, где планировались жилые дома - школа № 218 и незавершенный дом на улице Озерской. Пять-шесть лет назад был период обманутых дольщиков, но мы сумели этот вопрос решить. Обманутых дольщиков у нас не было, но незавершенные объекты остались», - пояснил Олег Климанов.

По его словам, сейчас оба недостроенных дома выкуплены. Один из них приобрело частное лицо, другой - федеральная структура.

Еще одна неэксплуатируемая постройка - здание школы 217.

«Она не соответствует параметрам, предъявляемым к образовательным учреждениям, поэтому в ней учебного процесса нет. Мы планируем организовать в ней общественный центр и собрать все организации, разбросанные по городу, чтобы они были в одном месте и людям было удобно. Но ее нужно ремонтировать. На сегодняшний день пока источник финансирования не найден, но ни сносить, ни продавать, ни перестраивать в жилой дом ее мы не собираемся», - рассказал глава Заречного.

Что касается закрытых детских садов, то часть их находится в залоге, а часть выставлена на продажу.

«Но сложилась парадоксальная ситуация. Одно из решений судов принято таким образом, что собственник, который выкупил такой объект, должен организовать в нем детский сад. Ни построить дом, ни открыть медицинскую клинику он не может. Мы надеемся, что период неопределенности разрешится и тогда с этими объектами можно будет что-то делать», - пояснил Олег Климанов.

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