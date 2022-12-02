В Пензе устроили праздник в честь Международного дня инвалидов

02.12.2022 | 20:12

На мероприятии Алевтина Козлова вела мастер-класс по новогодней композиции. Это одна из самых активных участниц Пензенской региональной общественной организации «Объединение родителей детей-инвалидов». В 2022-м она была замечена на многих акциях и фестивалях, например таком, как «Разноцветное лето», где помогала организовать досуг ребятишек с ограниченными возможностями здоровья.

«Этот год был плодотворный, мы курсы фуд-флористики осваивали. Впечатление было огромное, я много навыков получила. Это мое творчество, я люблю этим заниматься», - рассказала член ПРОО «Объединение родителей детей-инвалидов» Алевтина Козлова.

Особенным 2022-й стал и для общественной организации «Пензенские лучики», созданной родителями детей с синдромом Дауна. У них появился центр дневного пребывания для ребятишек с ментальными ограничениями по здоровью, который поможет существенно облегчить жизнь их мамам и папам. Основная проблема связана с трудоустройством.

О появлении подобных учреждений в регионах говорили на всероссийском форуме уполномоченных по правам ребенка, прошедшим недавно в Пензе.

«Если мы берем детей, допустим, школьного возраста, то здесь проблема в том, что у нас группа продленного дня, как правило, либо отсутствует в школах для таких ребят, либо переполнена, и фактически ребенка приходится забирать уже после школы домой. То есть родители не имеют возможности работать», - объяснила руководитель ПРОО «Пензенские лучики» Людмила Ермакова.

Инициативных граждан и организаций, делающих жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья лучше, становится больше. В торжественной обстановке их поздравили представители власти и вручили благодарности за самоотверженный и нелегкий труд.

«Они же нас учат, что несмотря на какие-то проблемы, если ты что-то захочешь, то совместно обязательно это реализуешь. Мы хотели бы поделиться новостями и наметить наш вектор развития совместного», - отметил министра труда, социальной зашиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

Многие общественные инициативы были поддержаны субсидиями правительства Пензенской области.