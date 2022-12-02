В Пензе импровизированные ледяные горки будут засыпать песком

02.12.2022 | 11:30

В Пензе зимой уделят особое внимание участкам, где дети используют склоны как ледяные горки с выездом на проезжую часть. Об этом шла речь на заседании в администрации города в четверг, 1 декабря.

«Например, такое опасное место есть на путепроводе по улице 8 Марта. Надо минимизировать травматизм несовершеннолетних и своевременно обрабатывать противогололедными средствами такие импровизированные горки», - заявил заммэра Руслан Тинчурин.

Он поручил сотрудникам районных администраций после снегопадов следить за этими участками.

В начале 2020 года в Пензе пострадал 10-летний мальчик, катавшийся со склона на улице 8 Марта. На ватрушке он съехал на проезжую часть и попал под автобус. Ребенок получил травмы, но после оказания медицинской помощи его отпустили.

Холм у памятника Победы посыпают песком на протяжении нескольких последних лет. Это всегда вызывает споры. По мнению одних горожан, катание с холма не только опасно, но и является неуважением к ветеранам. Другие считают, что ничего плохого в подобных развлечениях нет.

Опасная горка есть и на Севере, в районе дома № 144 на улице Аустрина. На этот склон дети (в основном до 10 лет) бегут, вероятно, от безысходности. Деревянных горок для зимних забав там нет и не было, а ледяные давно не устраивают.