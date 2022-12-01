Общество

Вадим Супиков провел выездной прием граждан

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В четверг, 1 декабря, спикер регионального Законодательного Собрания Вадим Супиков во время выездного приема в Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева рассмотрел обращения жителей Железнодорожного района Пензы.

Всего поступило 39 обращений, 32 из них решили сразу же.

Ежегодно в канун подготовки к новогодним мероприятиям возникают проблемы с покупкой елок и сладких наборов для воспитанников детских садов и учащихся школ избирательного округа №1. Помощь в этом оказана.

Благополучно решились вопросы передачи новогодних подарков ребятам из многодетных семей, а также детям с ограниченными возможностями здоровья.

Председателям уличных комитетов передадут елки, которые установят во дворах. Планируется, что возле новогодних красавиц организуют праздничные мероприятия с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Вадим Супиков дал поручения по обращениям относительно вопросов благоустройства. Это спил аварийных деревьев на улице Ново-Приютской, Стадионной и в 4-ом Колхозном проезде, включение автодороги в данном проезде, а также проездах Марата и Аптекарском в программу ремонта дорог на 2024 год, оформление земельного участка вдовой военнослужащего-участника военных действий в Афганистане.

Депутатские запросы по поводу ремонта участка дороги по Складскому переулку, улице Согласия, вывоза мусора на данной территории и переноса контейнерной площадки на улице Клары Цеткин будут направлены главе администрации Пензы Александру Басенко, начальнику городского Управления ЖКХ Ильдару Усманову, главе администрации Железнодорожного района Андрею Шулькину.

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Источник — фото zspo.ru
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