В Пензе управляющим компаниям отказали в продлении лицензий

01.12.2022 | 18:36

23 пензенским управляйкам не продлили лицензии. Дома, которые они обслуживают, расположены в разных районах Пензы. Заявления от компаний рассматривали в министерстве ЖКХ. Документы подавали не все организации, работающие в городе, а те, срок чьих лицензий истекал в январе 2023-го.

Положительный ответ от чиновников получили только 11 управляек. У остальных нашли разные недостатки.

«Основанием для отказа является наличие грубого нарушения лицензионного требования: незаключение договора с ресурсноснабжающей организацией, незаключение договора на обслуживание лифтов и внутридомового газового оборудования», - сообщила начальник отдела Министерства ЖКХ и ГЗН Пензенской области Мария Мамедова.

Причиной могут стать и долги перед ресурсниками.

Однако и в следующем году управляйки, которым не продлили лицензии, смогут продолжить работу. Нормы изменились, и у компаний еще есть срок, чтобы исправить ошибки.

«Вступили в силу изменения в законодательстве, указывающие на то, что срок действия лицензий, выданных до 2018 года, начал свое исчисление с 1 июня 2018 года, то есть фактически срок их действия до 1 июня 2023 года», - объяснила Мария Мамедова.

С такой массовой проверкой функционирования управляющих организаций в министерстве ЖКХ еще не сталкивались. Дело в том, что до 2018 года лицензии выдавались бессрочно и лишиться их можно было только в крайнем случае. Потом право на обслуживание домов стали предоставлять на 5 лет. То есть в 2023-м появятся первые управляйки, которые лишатся лицензий потому, что их не продлили.

Чиновники опасаются, что таких может оказаться немало. Жители с этим согласны - коммунальщиками в Пензе редко довольны.