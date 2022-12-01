Общество

В Пензе активисты напомнили о проблеме доступной среды

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Они уже неоднократно бывали на Соборной площади - и когда исследовали город на доступность среды, и просто с экскурсией. На этот раз активисты из разных общественных организаций, занимающихся проблемами инвалидов, вновь решили здесь собраться.

«Мы хотели бы еще раз рассказать о себе, что мы есть - такие особенные. Конечно, доступная среда у нас на первом месте стоит, но сейчас это не главное. Мы пришли посетить это место, навестить, попить чаю и зайти в собор», - рассказала член инициативной группы людей с ограниченными возможностями здоровья Ольга Белова.

«Есть у нас всероссийское общество инвалидов, общество глухих, общество слепых и так далее, они работают как бы сами для себя. Мы хотим объединить всех, чтобы мы были все вместе, чтобы все силы были объединены», - сообщил член инициативной группы людей с ограниченными возможностями здоровья Кирилл Силков.

К экскурсии присоединился и первый заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов. К проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья он стал относиться совершенно по-другому после того, как принял участие в одном социальном эксперименте.

«Взял коляску и попробовал сам почувствовать, что такое доступная среда. Мягко говоря, я был в шоке, потому что на каждом шагу бордюр, невозможно заехать, еще какие-то обстоятельства. Проникся этой темой», - отметил он.

Недавно губернатор Олег Мельниченко назначил своим официальным советником по делам людей с инвалидностью Ольгу Белову.

«Это решение позволит максимально быстро доносить все проблемы, все свои предложения руководителю нашего субъекта», - подчеркнул Олег Ягов.

Во время экскурсии активисты озаботились тем, что в городе до сих пор не установлен памятник его основателю царю Алексею Михайловичу. Идея витает еще с 2013 года, а место под монумент не выбрано.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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