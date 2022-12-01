В Бековском районе 45 педагогов пройдут обследование у психиатра

01.12.2022 | 08:15

Бековский районный суд возложил на школы, расположенные в рабочем поселке Беково, селах Вертуновка и Сахзавод, обязанность провести психиатрическое обследование педагогов.

«К обучению, воспитанию и развитию несовершеннолетних могут допускаться лишь те лица, которые не представляют угрозы жизни и здоровью, что обеспечивается в том числе прохождением педагогическими работниками образовательного учреждения обязательного психиатрического освидетельствования», - пояснили в пресс-службе суда.

Однако прокурорская проверка выявила, что в ряде учебных заведений это требование законодательства не было соблюдено.

Прокурор подал иск, в котором просил обязать учебные учреждения организовать проведение обязательного психиатрического освидетельствования педагогическим работникам, перечисленным поименно.

Суд удовлетворил требования. В течение трех месяцев со дня вступления решения в законную силу освидетельствование должны пройти сорок пять учителей.