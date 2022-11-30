Пензячка выиграла «Кухню на миллион» от «Пятерочки»

30.11.2022 | 13:52

Торговая сеть «Пятерочка» подвела итоги акции «Кухня на миллион», в рамках которой разыграла 1 111 ценных призов. Главный из них, 1 миллион рублей на обустройство кухни, получила жительница Пензы Марина Орлушина.

Испытать удачу могли все гости «Пятерочки», совершившие покупку в любом магазине сети с 20 сентября по 17 октября. Статус розыгрыша призов можно было регулярно отслеживать в личном кабинете на сайте акции. Удача улыбнулась пензячке.

Счастливая женщина долго не могла поверить в случившееся и пока еще не определилась с тем, какой она хочет видеть свою новую кухню. Ее дочь Мария поделилась впечатлениями о выигрыше, рассказав, что ранее они с мамой уже принимали участие в подобных акциях, но ничего стоящего не выигрывали, поэтому не особо и верили в то, что такое возможно.

«В акции «Пятерочки» мы участвовали всей семьей. О самом проекте мне рассказала мама, но поскольку у нее кнопочный телефон, то все чеки на сайте я регистрировала. Когда стали известны результаты и нам пришло письмо на электронный адрес, мы сначала не поверили и даже игнорировали звонки от организаторов. Но потом решили перепроверить и позвонили на официальную горячую линию «Пятерочки». Вот тогда мы смогли убедиться в реальности происходящего»,- рассказала Мария.

По словам девушки, они и дальше будут следить за акциями - теперь надеются выиграть бытовую технику к Новому году.

«Мы часто предлагаем нашим гостям участвовать в различных интересных акциях. Реальные счастливые истории таких побед для нас - это способ подарить веру в чудо и исполнение желаний. Такие проекты дают возможность привнести в привычный шопинг азарт. Мы будем продолжать дарить положительные эмоции нашим гостям, предлагая не только хороший сервис и качественные продукты, но и новые проекты, интересные акции. Особенно отрадно, что победительницей федеральной кампании стала наша землячка. Надеюсь, в будущем таких счастливчиков будет больше!» - отметил при вручении приза директор дивизиона «Самара - Пенза» торговой сети «Пятерочка» Дмитрий Ястребов.

Со всеми подробностями прошедшей акции «Кухня на миллион», условиями участия и информацией о победителях можно ознакомиться на сайте акции.