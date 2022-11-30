Общество

Пензенцам показали растения из Красной книги региона

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Глядя на снимки растений, можно подумать, что их запечатлели где-нибудь в тропических лесах, уж больно необычны некоторые из них. Оказывается, нет. Их можно встретить и в Пензенской области, только очень редко. На выставке, открывшейся в краеведческом музее, представлены фотографии 25 видов флоры, занесенных в Красную книгу региона.

«Чтобы красиво снять редкое растение, во-первых его надо найти, ведь не просто так оно считается редким. Во-вторых, надо попасть в то фенологическое время, когда это растение самое красивое. Чаще всего, когда цветет», - отметила старший научный сотрудник заповедника «Приволжская лесостепь» Татьяна Горбушкина.

На выставке представлены работы трех сотрудников заповедника «Приволжская лесостепь». Но главное даже не снимки, а то, что благодаря деятельности этих научных работников Красная книга региона существенно расширилась.

«Со своими студентами и учениками проводят исследования биотопов. Они смогли открыть новые для Пензенской области виды растений», - рассказала госинспектор Межрегионального управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям Татьяна Красноносова.

После презентации фотовыставки все желающие смогли принять участие в мастер-классе по созданию ретрооткрытки.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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