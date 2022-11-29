Пензенские полицейские отправились на Северный Кавказ

29.11.2022 | 19:28

180 дней их не будет дома. Сводный отряд пензенских полицейских уезжает в очередную командировку на Северный Кавказ.

«Ваша основная задача при выполнении служебных обязанностей - сохранить свое здоровье в полном объеме. Вы нужны здесь. Здоровье, служебная дисциплина и достойное несение службы - это позволяет нам с честью выходить из различных ситуаций», - сообщил начальник УМВД России по Пензенской области Павел Гаврилин.

Для сына Любови и Алексея Позднышовых это первая командировка на Северный Кавказ.

«Тяжело, конечно, но мы должны с этим справиться. Не он первый, не он последний. Хотим, чтобы он не болел и чтобы служилось хорошо. Мы будем его ждать домой», - отметила мать сотрудника полиции Любовь Позднышова.

Долгие проводы - лишние слезы. После короткого прощания с родными и близкими колонна в сопровождении экипажа дорожно-патрульной службы отправилась в путь.