Общество

Мэр Кузнецка рассказал об обращениях из прошлой жизни

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Получая некоторые обращения от горожан, мэр Кузнецка Сергей Златогорский приходит к выводу, что не все понимают, в какое время живут. Об этом он рассказал на совещании в администрации в понедельник, 28 ноября.

«Обращения обращениям рознь, человек обратился - там тяжелейшая ситуация... А есть обращения другого свойства: давайте спляшем, давайте что-нибудь еще там... Из прошлой жизни как бы. При этом не догоняют, что можно свою активность, в том числе и средства спонсорские, за которыми они идут, направить на другие цели.

Как-то еще не все поняли, в какое время мы живем. Против нас 50 стран воюют, 50 стран воюют против нас! Шлют кто денег, кто оружие, кто бойцов. А нам сплясать бы, ну и какие-то другие вопросы решать такие», - выразил недоумение Сергей Златогорский.

По его мнению, если есть возможность что-то спонсировать, то свои силы надо направить на помощь военнослужащим.

«Даже если там на 100 процентов все вопросы будут закрываться централизованным снабжением, наш 1 процент того, что мы здесь сами сможем сорганизовать, явно там не лишний. Вот туда надо направлять свою активность. Многие это понимают, но есть и те, кто не понимает, от слова совсем. Что печально», - констатировал мэр Кузнецка.

Он поручил как можно быстрее оформить высвобождающийся в МКУП «Зеленый город» уазик. Машину отправят в зону СВО: «буханки» там очень востребованы. Также Сергей Златогорский дал подчиненным задачу отослать бойцам флаг Кузнецка - те сами попросили. Администрация же приобретет новый.

«Помогаем чем можем и будем помогать до победы. Вот когда победим, тогда будем плясать-веселиться. Моя позиция такая - нет важнее задачи, чем помочь тем, кто сегодня сражается», - подчеркнул мэр Кузнецка.

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