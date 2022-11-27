Начнется сбор данных годных к военной службе пензенцев

27.11.2022 | 12:44

В России намерены сформировать единую базу граждан, состоящих на воинском учете, а также тех, кто обязан на нем находиться (годных к службе).

Соответствующий указ Президента РФ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, такой ресурс должен быть создан к 1 апреля 2024 года. В базе будет содержаться актуальная информация из документов воинского учета. В нее не войдут сведения об офицерах запаса Службы внешней разведки, а также ФСБ.

Ранее стало известно, что в правительстве учли ошибки во время частичной мобилизации, поэтому задумались о создании такой базы военкоматов, которая будет автоматически обновляться за счет данных ФНС, ПФР и других.

Как сообщает РБК, пилотный проект готовы запустить в Московской области. В перспективе он охватит всю страну.

«Разрабатывается комплекс мер по подключению системы «Горизонт-МР» к ГАС «Выборы», где у нас хранится наиболее точная информация [о гражданах], налоговой, пенсионному фонду, загсу, чтобы эта система автоматически вносила все изменения о гражданах, которые включены в систему «Горизонт-МР», - цитирует издание военного комиссара Московской области Алексея Астахова.