Кардиологический корпус больницы Бурденко преображают за 41,5 млн

27.11.2022 | 15:17

В Пензе подходит к завершению капитальный ремонт кардиологического корпуса областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко.

Работы разбили на два этапа. На первом обновили помещения, установили современное оборудование в отделении МРТ, отремонтировали входную группу корпуса, оборудовали подъемник для маломобильных пациентов.

Пока идет второй этап работ. Специалисты должны капитально отремонтировать подвал здания, весь первый этаж, холл, входную зону.

Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, этап близится к концу. Предполагается, что уже в декабре кардиологический корпус полностью преобразится.

На работы направлено 41,5 млн рублей из областного бюджета.