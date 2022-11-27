Кардиологический корпус больницы Бурденко преображают за 41,5 млн

В Пензе подходит к завершению капитальный ремонт кардиологического корпуса областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко.
Работы разбили на два этапа. На первом обновили помещения, установили современное оборудование в отделении МРТ, отремонтировали входную группу корпуса, оборудовали подъемник для маломобильных пациентов.
Пока идет второй этап работ. Специалисты должны капитально отремонтировать подвал здания, весь первый этаж, холл, входную зону.
Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, этап близится к концу. Предполагается, что уже в декабре кардиологический корпус полностью преобразится.
На работы направлено 41,5 млн рублей из областного бюджета.
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