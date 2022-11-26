В пензенской студии «ПРО-зрение» готовят новый спектакль

26.11.2022 | 17:00

В театральной студии «ПРО-зрение», где занимаются слабовидящие или слепые люди, артистам очень важно, где конкретно на сцене будут стоять декорации и реквизит. Поэтому на репетициях они не только отыгрывают диалоги, но и запоминают, сколько шагов нужно сделать влево, вправо, прямо.

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«Люди играют, люди раскрываются, оживают, не сидят у себя дома, в своей норе. Тут у нас сцена, мы вышли, что-то несем людям, рассказываем, общаемся», - отметил он.

Актеры студии репетируют постановку по рассказу Михаила Булгакова «Ханский огонь».

«Произведение глубокое, емкое и, мне кажется, очень современное. Вообще Булгаков - моя любовь. Давно я присматривалась к этому тексту, давно думала, как бы за него взяться, и вот случилось», - рассказала художественный руководитель театральной студии «ПРО-зрение» Наталья Арефьева.

Спектакль станет вторым в репертуаре театральной студии. Первая постановка - «Банкрот» по пьесе Александра Островского - была очень тепло принята зрителем. Премьера состоится в историческом здании областной Лермонтовской библиотеки 4 декабря.