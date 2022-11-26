В Пензе для солдатских матерей организовали концерт

26.11.2022 | 19:30

Со сцены Дома молодежи прозвучали слова признания в любви к маме. Собравшиеся заслужили их своим трудом, терпением и заботой. А у многих самое дорогое отняли - они лишились своих сыновей. Концерт - проявление лишь малой части огромного уважения, которого они достойны.

«Конечно, это нужно делать для того, во-первых, чтобы они не чувствовали себя одинокими. Собрались, пообщались - и на душе, наверное, стало чуть легче», - отметил руководитель регионального отделения общественной организации «Боевое братство» Юрий Краснов.

«Мы собрали здесь всех женщин, у которых сыновья и родственники - военнослужащие, пригласили выступить разные коллективы нашего города», - рассказала председатель правления общественной организации «Солдатская мать» Ольга Клейменова.

Общественная организация «Солдатская мать» существует в Пензе 30 лет. В ней состоит более 150 родственников погибших военнослужащих.