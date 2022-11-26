Общество

В Каменке детям показали, как делают конфеты и пирожные

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Волонтеры Каменского техникума промышленных технологий и предпринимательства провели урок по изготовлению кондитерских изделий для детей из семей мобилизованных военнослужащих.

«Я считаю, такие мероприятия как-то отвлекают от суровых времен. Во-вторых, это повод познакомиться с новыми людьми, узнать интересные тонкости», - отметила многодетная мама Антонина Жванко.

Акцию провели члены волонтерского отряда «Доброволец», существующего при образовательном учреждении. Подобные мероприятия организуют уже на протяжении шести месяцев в рамках всероссийского движения «Мы вместе».

«Волонтер» подразумевает не силу, которая просто приходит и выполняет бесплатную работу. Волонтеры приходят по зову сердца и выполняют разные обязанности - это и помощь, и сопровождение мероприятий», - пояснил руководитель отряда Мансур Мостяков.

Дети не только узнали секреты изготовления кондитерских изделий, но и смогли сами украсить сладости. Все приглашенные стали участниками чаепития со свежеприготовленными пирожными и конфетами.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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