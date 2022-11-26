Общество

Пензенцам напомнили о крайнем сроке уплаты имущественных налогов

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У жителей Пензенской области остается всего несколько дней, чтобы своевременно уплатить имущественные налоги за 2021 год. Не позднее 1 декабря 2022 года это должны сделать собственники квартир, домов, дач, земельных участков и автомобилей.

Налоговые уведомления направляли жителям Сурского края в бумажном виде по почте на адреса постоянной регистрации, а также выгружали в электронном виде в «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Следует иметь в виду: пользователи «Личного кабинета» не получают бумажные квитанции. Однако если налогоплательщик заранее предупредил налоговую инспекцию о том, что хочет располагать уведомлением в бумажном виде на руках, то ему пришлют документ на указанный адрес.

Также налоговые уведомления не направляются в следующих случаях:

- при наличии льготы, вычета, иных оснований для освобождения от уплаты налога;

- если общая сумма налогов, отражаемых в уведомлении, составляет менее 100 рублей.

Уплатить налоги можно по указанным в уведомлении реквизитам платежа, уникальному идентификатору (УИН), QR-коду или штрихкоду через банковские терминалы или приложения мобильного банка.

Также провести операцию можно через электронные сервисы ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Уплата налогов и пошлин».

«Подробную информацию о ставках и льготах, установленных в Пензенской области, можно посмотреть на сайте ФНС России в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». При возникновении вопросов можно обратиться в налоговую инспекцию лично, в электронном виде через сервисы «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или «Обратиться в ФНС России», по бесплатному телефону единого контакт-центра ФНС России 8 (800) 222-22-22», - сообщили в ИФНС по Первомайскому району Пензы.

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