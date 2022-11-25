Общество

В Пензе планируют по-новому асфальтировать места разрытий

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В Пензе будут более качественно восстанавливать благоустройство, нарушенное ресурсоснабжающими организациями. Об этом в пятницу, 25 ноября, на сессии гордумы сообщил глава администрации Александр Басенко.

По его словам, запланирована закупка техники для укладки асфальта. Ее будут использовать для работы на различных, в том числе внутриквартальных, улицах города, во дворах, на территориях детских садов и школ.

«Мы приобретаем полный комплект техники для МБУ «Пензавтодор»: асфальтоукладчик, катки, фрезу, машину для укладки битума», - перечислил мэр.

Он подчеркнул: в городе есть проблема - восстановление нарушенного благоустройства после разрытий зачастую выполняется ресурсоснабжающими организациями крайне некачественно, - а с помощью новой техники ее удается решить.

Басенко уточнил, что половину стоимости техники безвозмездно предоставляет региональный бюджет. «Из 100 млн рублей мы 50% получаем, отказываться от такой помощи крайне неправильно», - заключил он.

11 апреля на улице Суворова, между жилыми домами № 165 и 169а, водитель на Ford Kuga угодил в яму, которая образовалась под его колесами из-за того, что накануне ресурсники проводили работы в том месте и выполнили их некачественно, место разрытия засыпали щебнем. Мужчина отсудил более 90 000 рублей.

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