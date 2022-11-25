Школьные музеи Пензы получили высокую оценку москвичей

25.11.2022 | 21:26

В Доме молодежи начал свою работу первый областной семинар «Современный школьный музей: традиции и инновации». Участниками мероприятия стали и столичные гости, которые высоко оценили работу своих пензенских коллег.

«Ребята и педагоги активно участвуют во всероссийских форумах, мероприятиях, занимают ведущие места, входят в топ-50 лучших школьных музеев России», - отметила руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко (г. Москва).

«Ассоциация школьных музеев организовала этот семинар для педагогов как подведение итогов за уходящий год. Привезли очень интересных спикеров, много интересного материала», - рассказал председатель Ассоциации школьных музеев Пензенской области Олег Машин.

Во всероссийской программе развития и поддержки школьных музеев участвует более 100 хранилищ истории, созданных на базе пензенских общеобразовательных учреждений. В основном их экспонаты - это бережно сохраненные семейные реликвии, документы и фотографии.

«На мой взгляд, именно на школьной скамье, в школьном музее зарождается не только любовь к малой и большой родине, но и появляется первое объективное знание о том, что происходило в мировой и отечественной истории», - подчеркнул первый заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

В рамках семинара участники обменялись накопленным опытом и договорились о дальнейшем сотрудничестве и возможностях расширения своих экспозиций.