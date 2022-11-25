Пензенцы пополнили Федеральный регистр доноров костного мозга

Пензенцы спешат на помощь тяжелобольным россиянам. В городе на Суре начал свою работу региональный рекрутинговый центр Федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.
«Чем больше людей вступит в регистр, тем больше вероятность реципиентов, которым нужна трансплантация, найти своего донора, потому что на одного больного (1:10 000) может найтись только один донор - «близнец» по генотипу», - сообщила главный врач Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова.
Любой гражданин в возрасте от 18 до 45 лет, не имеющий противопоказаний по здоровью, может пополнить всероссийский список доноров. Пензенцев ждут в клиническом центре крови.
«Существует два способа заготовки гемопоэтических стволовых клеток: заготовка костного мозга из тазовой кости либо заготовка из периферической крови. Из периферической крови - это процедура около четырех-пяти часов, производится на специальных аппаратах там же, где методом афереза мы заготавливаем тромбоциты», - рассказала врач-трансфузиолог Пензенского областного клинического центра крови Светлана Лукьяненко.
Снежана Серняева - донор на протяжении уже нескольких лет. Раньше жительница Пензы сдавала только кровь, теперь готова поделиться стволовыми клетками.
«Чувствую, что помогаю людям, мне это большое удовлетворение приносит», - отметила горожанка.
Федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток пополнили 250 пензенцев.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀