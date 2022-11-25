Пензенцы неправильно используют терминалы «Гражданин - полиция»

25.11.2022 | 11:47

В Пензе установлены два терминала «Гражданин - полиция» - на площади Ленина и Фонтанной. В пятницу, 25 ноября, депутат гордумы Сергей Лукичев на сессии поинтересовался, почему они стоят именно там.

По данным на 21 ноября, заявления по факту правонарушений в полицию с них не поступали. Обращения пензенцев носят ознакомительный характер: они нажимают на тревожную кнопку, чтобы проверить работоспособность устройств.

Депутат задал вопрос, нельзя ли перенести терминалы в отдаленные от центра районы - туда, где они будут более эффективны и окажут реальную помощь.

По словам начальника управления по делам ГОЧС Алексея Михайлова, такой возможности нет. Дело в том, что устройства размещаются не произвольно, а в соответствии с постановлением Правительства РФ. В Пензе только двум объектам с массовым пребыванием людей присвоена первая категория - площадям в центре, поэтому терминалы установили только там.

Также Алексей Михайлов указал, в какую сумму бюджету обходится содержание обоих комплексов в год - 57 600 рублей.