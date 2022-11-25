На городском родительском собрании наградили матерей

25.11.2022 | 18:54

На родительском собрании не говорили о проказах детей на уроках, невыученном домашнем задании. В преддверии Дня матери женщинам - мамам и учителям (а в образовательных учреждениях коллектив в основном женский) - выразили благодарность. Мероприятие проходило под девизом «Семья и школа - растем вместе».

«Мы с вами - и родители, и преподаватели, и городские власти - все вместе отвечаем за наших детей. И как мы будем сотрудничать, как мы выстроим их воспитание, от этого зависит и наше с вами будущее», - отметил глава города Пензы Владимир Мутовкин.

«Я считаю, что это большой подвиг - быть матерью. В преддверии праздника искренне вас всех поздравляю и с чувством великой признательности хочу вам сказать спасибо за ваш труд, за то, что вы делаете для своих детей. Формируя их как личность, как гражданина, вы совершаете подвиг для своей страны», - рассказал глава администрации г. Пензы Александр Басенко.

Мамам, которые активно участвуют в общественной жизни детей, вручили благодарственные письма и грамоты. В числе награжденных - Ольга Краюхина, председатель родительского комитета школы № 66. С гордостью она рассказала о своих сыновьях: один - девятиклассник, младший - в первом. Большую поддержку в воспитании оказывают учителя, педагоги дополнительного образования.

«Очень повезло. У старшего сына замечательный классный руководитель, я очень ей благодарна. Также он занимается судомодельным спортом, есть успехи. Младший недавно мне сделал подарок ко дню рождения - принес свою медаль. Он ходит на самбо, занимается, при школе у нас секция «Журавлик», - поделилась председатель родительского комитета школы № 66 г. Пензы Ольга Краюхина.

После торжественной церемонии родителей ждал разговор по душам на разные темы.

«Поговорим сегодня о том, что такое домашнее чтение, семейное чтение, вернемся к этим традициям. Также большой блок - родительский коворкинг, о чем молчат наши дети и как понять, о чем они боятся нас спросить», - сообщила начальник Управления образования г. Пензы Алла Маркова.

У родителей и педагогов цель одна: создать максимально комфортные условия для того, чтобы ребенок рос и развивался, чувствовал поддержку и опору со стороны взрослых.