Общество

Мэр надеется на утрату интереса к банкротству МУП «Спецбюро»

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Мэр Пензы Александр Басенко на сессии гордумы в пятницу, 25 ноября, рассказал о том, когда МУП «Спецбюро» преобразуют в муниципальное бюджетное учреждение.

«Данная организационно-правовая форма предполагает, что предприятие невозможно обанкротить, невозможно отобрать у него какое-либо имущество, это полностью собственность города. Надеюсь, после того как мы эту организационно-правовую форму примем, люди, которые пытались много раз обанкротить предприятие, поймут, что с правовой точки зрения это невозможно, и их интерес пропадет», - пояснил мэр.

Постановление уже на согласовании, и с 1 января МУП станет МБУ, которое будет выполнять муниципальное задание по содержанию кладбищ.

«Мы будем доводить задание на вывоз мусора, покос травы, ремонт заборов и так далее», - рассказал Александр Басенко.

На вопрос, что преобразование МУПа в МБУ даст обычным жителям города, мэр ответил так: это даст им то, что данное предприятие начнет надлежащим образом содержать территорию кладбищ.

10 марта Арбитражный суд Пензенской области прекратил производство по делу о банкротстве МУП «Спецбюро», оказывающего ритуальные услуги. Решение приняли в связи с погашением задолженности перед кредиторами. На выход из кризиса предприятию выделили из городского бюджета 20 млн рублей. Тогда мэр впервые сообщил, что МУП планируют преобразовать в МБУ.

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