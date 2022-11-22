В Заречном два дня будет проходить прием врачей-онкологов

В течение двух дней, 24 и 25 ноября, в Заречном будут вести прием специалисты Пензенского областного онкологического диспансера.
Дни открытых дверей пройдут в МСЧ № 59.
Пациентов будут принимать специалисты:
- поликлинического отделения;
- отделения опухолей молочной железы и опухолей кожи;
- отделения онкоурологии и онкогинекологии;
- отделения торакальной онкологии, опухолей головы и шеи.
«Запись с обследованиями на прием к специалистам проводится по телефону 60-10-65 с 13:30 до 15:30», - сообщается на сайте учреждения здравоохранения.
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