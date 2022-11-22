Общество

В Пензу привезли частицу мощей святителя Нектария Эгинского

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В небольшом ковчежце покоится великая православная реликвия - частица мощей святителя Нектария Эгинского. Ее на несколько дней привезли для всеобщего поклонения в Митрофановский храм города Пензы.

«Сегодня в Греции это, наверное, один из самых почитаемых святых - так же, как во всей России почитают Матрону Московскую, Серафима Саровского», - отметил настоятель Митрофановского храма г. Пензы протоиерей Павел Колесников.

Святыню доставили из села Старая Степановка Лунинского района. Святыню доставили из села Старая Степановка Лунинского района. Частиц мощей Нектария в России всего две - в Пензе и в Санкт-Петербурге.

«Святитель был болен онкологической болезнью, и, когда он умирал в больнице, его рясу бросили на кровать с лежачим безнадежно больным, и этот больной чудесным образом исцелился. После смерти святой прославился огромным количеством чудес», - сообщил Павел Колесников.

В Митрофановском храме мощи Нектария Эгинского будут находиться до 12:00 воскресенья 27 ноября.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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