Пензенские врачи спасли впавшую в кому 8-месячную девочку

21.11.2022 | 16:12

Врачи пензенского центра спецвидов медпомощи спасли 8-месячную девочку с гемофильной инфекцией. Это опасное инфекционное заболевание малышей в возрасте до года, которое развивается практически молниеносно и угрожает жизни.

Девочка поступила в больницу в октябре в крайне тяжелом состоянии на реанимобиле из одного из районов области.

«Без сознания, в коме, с выраженными признаками гемофильного менингоэнцефалита, с развитием инфекционно-токсического шока и полиорганной недостаточностью», - рассказала главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Минздрава Пензенской области Джамиля Курмаева.

Девочку положили в реанимацию, подключили к ИВЛ и назначили комбинированную антибактериальную терапию. Она провела там 20 дней. Чтобы спасти малышку, врачи центра спецвидов медпомощи с коллегами из областной детской больницы и института усовершенствования врачей консультировались со специалистами Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова.

Когда угроза жизни миновала, девочку перевели в отделение, где она находится до сих пор.

«Малышка чувствует себя удовлетворительно и в скором времени готовится к выписке», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.