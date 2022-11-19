В пензенской школе № 66 отметили день кадета

День кадета в пензенской школе № 66 традиционно отмечают соревнованиями, посвященными памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей.
«Их подвиг - фундамент для воспитания молодого поколения на примере чести, доблести, верности долгу», - отметила заместитель начальника отдела УМВД России по Пензенской области Галина Денисенко.
Соревнования включали в себя шесть этапов, конкурс «От солдата до генерала», туристические состязания. Жюри оценивало и физическую подготовку участников, и строевую.
«Немного трясло, потому что страшно, боишься что-то сделать не то. Но представители полиции улыбались, из-за этого не волновались», - рассказала кадет Арина Нефедова.
Все отличившиеся участники конкурса получили дипломы и грамоты, а победителем признан 8-й кадетский класс.
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