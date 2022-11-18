Общество

Пензенцу пришлось извиниться перед приставами за недостойное поведение

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В Пензе судебные приставы смогли склонить горожанина к оплате долга перед банком.

Добраться до 35-летнего мужчины удалось не сразу. По адресу регистрации он отсутствовал, соседи не подтверждали, что он там проживает. Принадлежащий должнику автомобиль «Лада-Гранта» 2013 года выпуска приставы искали на прилегающей территории и ближайших парковках, но не нашли.

Позже все же удалось установить, где находится машина. Также сотрудники розыска узнали, что должник недавно женился, и выяснили адрес его супруги. Стал известен и номер телефона пензенца.

Звонку мужчина не обрадовался. На сообщение о задолженности и грядущем аресте автомобиля он отреагировал резко и отказался явиться к месту стоянки.

Приставы наложили на «Ладу» арест и эвакуировали ее, что помогло достичь цели. На следующий день должник одумался и обратился в отделение с извинениями за недостойное поведение и вопросом, как оплатить долг. Через несколько часов он перевел всю сумму, и машина была возвращена владельцу.

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