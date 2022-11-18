«Пензаэнерго» подключило 45 объектов здравоохранения и соцуслуг

18.11.2022 | 11:23

Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» за 10 месяцев 2022 года подключили к электрическим сетям компании 45 объектов здравоохранения и социальных услуг в 17 районах области. Среди них - вновь строящиеся и капитально отремонтированные фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), врачебные амбулатории, поликлиники и прочие здания.

В числе проведенных энергетиками мероприятий по технологическому присоединению - строительство участков воздушных линий 0,4 и 10 кВ общей протяженностью более 2 км, реконструкция ТП-10/0,4 кВ, монтаж 25 приборов учета электроэнергии с возможностью дистанционного сбора показаний. Максимальная мощность вновь присоединенных устройств составила более 1 МВт. По ряду подключаемых объектов срок исполнения мероприятий по ТП составил не более месяца.

Так, в течение 30 дней специалисты пензенского филиала «Россети Волга» обеспечили электроэнергией строительство ФАПа в селе Бузолево Лопатинского района. Новый модульный медицинский объект будет обслуживать более 450 человек, проживающих в селах Бузовлево, Пасечное и Сосновка. Сельчане смогут получать первичную медицинскую помощь в удобном современном помещении.

В ноябре получены заявки на технологическое присоединение объектов здравоохранения в селах Демино, Бикмосеевка и Каменный Овраг Неверкинского района. Там уже приступили к возведению модульных конструкций. Воспользоваться услугами медицинских работников в новых комфортных условиях смогут более 1,5 тысячи человек.

ФАПы и врачебные амбулатории строятся в населенных пунктах, которые находятся на значительном удалении от ближайшей медицинской организации. Общее количество населения, который обслуживают медики в подключенных объектах, - более 60 000 человек. Новые объекты здравоохранения призваны повысить качество и доступность медицинской помощи сельским жителям.

В целом за десять месяцев текущего года пензенские энергетики исполнили 2 868 договоров по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей - юридических и физических лиц. Общая мощность вновь присоединенных устройств составила 77,7 МВт.

Подать заявку на присоединение к электросетям можно дистанционно, не выходя из дома или офиса, через портал электросетевых услуг группы «Россети» (https://портал-тп.рф) или с помощью мобильного приложения «Россети - Личный кабинет». Консультацию по всем интересующим вопросам можно получить по телефону единого контакт-центра 8 (800) 220-0-220.