В Пензенской области закроют движение от Шемышейки до Лопатина

17.11.2022 | 09:44

В среду, 23 ноября, с 12:00 до 16:00 автомобилистам, желающим попасть из Пензы или Шемышейки в Лопатино и обратно, придется делать крюк.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительства и дорожного хозяйства области.

На этот период на автодороге Пенза - Шемышейка - Лопатино будет закрыт участок с 92-го километра (выезд из Шемышейки) до конечного пункта - райцентра Лопатино.

Водителям придется ехать в объезд: через Кондоль (Пензенский район), Чунаки (Малосердобинский район) и затем на Лопатино.

В минстрое пояснили, что закрытие участка на 4 часа связано с обустройством автоматического пункта весогабаритного контроля транспортных средств.