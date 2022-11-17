Пензенцы стали более ответственными в плане уплаты налогов

17.11.2022 | 19:26

За последние пять лет пензенцы стали более ответственными и законопослушными - по крайней мере, в плане уплаты налогов. По сравнению с 2016-м годом, когда уровень собираемости не достигал 85%, в 2021-м по квитанциям вовремя рассчитались почти 100% граждан.

На улучшение показателей сотрудники УФНС надеются и в этом сезоне. Приближается очередной срок уплаты имущественных налогов - 1 декабря.

«Хотелось бы еще раз напомнить плательщикам: налоги в этом году исчислили за 2021-й. К имущественным налогам относятся земельный, налог на имущество физлиц и транспортный», - сообщила начальник отдела налогообложения имущества УФНС по Пензенской области Елена Пучкова.

Речь идет о домах, квартирах, комнатах на общей кухне, гаражах, дачах, машино-местах, автомобилях. Уведомления - их около 600 тысяч - налоговыми органами сформированы еще в сентябре и разосланы пензенцам в бумажном виде либо в электронном, в «Личный кабинет налогоплательщика». Расчет по квитанциям ведется разными способами.

«QR-код, штрих-код и уникальный идентификатор начисления (УИН). Оплатить можно пользователям «Личного кабинета», можно также в кредитных учреждениях, через платежные терминалы либо мобильные сервисы, которые обслуживаются банками, или в почтовых отделениях», - объяснила Елена Пучкова.

Если человек не получил налоговое уведомление или в нем отражена некорректная информация, во избежание начисления пени необходимо обратиться в инспекцию УФНС или в МФЦ.

Если начислено меньше 100 рублей, то такие квитанции рассылаются раз в три года.