Общество

В Пензе обсудили предупреждение проявлений экстремизма

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Предупреждение и пресечение любых проявлений экстремистской деятельности, формирование у граждан нетерпимости к идеологии неравенства - эти и другие вопросы обсуждали участники совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при губернаторе Пензенской области.

«Очень важно поддерживать диалог и проводить совместные мероприятия. Безусловно, в целом мы наблюдаем позитивную динамику восприятия гражданами межнациональных отношений. Сегодня их состояние положительно оценивает абсолютное большинство населения региона», - сообщил министр внутренней и информационной политики Пензенской области Павел Маслов.

Недавно президент Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в качестве которых теперь официально названы патриотизм, служение обществу, ответственность за его судьбу, гуманизм, милосердие, коллективизм и взаимопомощь.

В рамках заседания совета собравшиеся подвели промежуточные итоги совместной работы органов власти и гражданского общества, а также представили свои предложения по достижению задач, обозначенных главой государства.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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