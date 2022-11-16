Общество

Еженедельник «Пенза плюс ТВ» разыграл призы среди читателей

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Шум шаров в лототроне - как предвестник приятных событий. В редакции популярного еженедельника «Пенза плюс ТВ» подвели итоги конкурса, приуроченного к 25-летию издания. В свой праздник коллектив газеты сделал подарки любимым читателям.

«Спасибо, что на протяжении четверти века вы оставались нашими добрыми друзьями. Выражаю благодарность и всем сотрудникам редакции, которые трудятся, чтобы сделать нашу газету интересной. Мы стараемся охватить разные темы для широкого круга читателей - от самых юных до пенсионеров. Оставайтесь с нами!» - отметила главный редактор еженедельника «Пенза плюс ТВ» Наталья Анисимова.

В конкурсе «Пензы Плюс ТВ» приняли участие 265 читателей. Среди них разыграли семь ценных подарков, необходимых в быту. Номера счастливчиков - комбинации случайных цифр.

Последние цифры телефонного номера, выигравшего швейную машинку, - 0225. Консультанты рубрик «Пенза плюс ТВ» - члены конкурсной комиссии записывали данные счастливчиков. Всем им позвонят и сообщат, где и когда можно забрать подарки.

Не осталась без стихотворного презента и редакция еженедельника. Почтальон Печкин и Тивишка подготовили поздравление.

«Все газету поздравляют, и успехов ей желают,

От себя хочу добавить - «Пензу плюс ТВ» поздравить.

Пройден путь немалый вами: четверть века за плечами.

Я желаю в юбилей миллионных тиражей», - произнес почтальон Печкин.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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