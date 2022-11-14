Восстановление пензенских домов после урагана может затянуться

14.11.2022 | 18:15

На Володарского, 75, уже ничто не напоминает об урагане. Коммунальщикам хватило нескольких часов, чтобы привести крышу в порядок.

На Комсомольской, 31, где столкнулись с аналогичными проблемами, сотрудников управляющей организации ждут не дождутся. Хозяйка квартиры, над которой оголился участок кровли, устала звонить в разные службы.

«Никто не приходил, никто! Утром я опять звоню в эту компанию - не берут трубку», - рассказала Валентина Стукалова.

Ее соседка до управляйки все же дозвонилась.

«Сказали, что ничего не знают, заявку приняли, мастера приедут. А когда они приедут, я не знаю», - отметила горожанка.

В доме № 3 в проезде 8 Марта тоже готовятся мокнуть и мерзнуть. Шифер с крыши перекочевал на территорию рядом со зданием. Между тем, по прогнозам синоптиков, со среды, 16 ноября, в Пензе ожидаются серьезные снегопады.

«Мы в шоке. Я только летом сделала ремонт в спальне у внука», - сообщила жительница дома Надежда Тихомирова.

«Звоним в управляющую компанию - нам обещают: завтра-послезавтра, у них то вышки нет, то шифера», - добавил Павел Тихомиров.

Чиновники подчеркивают: где и что наделал в Пензе ветер, они знают. В воскресенье, 13-го числа, крыши пострадали у четырех домов. Восстанавливать покрытие на оставшихся строениях намерены в ближайшее время.

Отремонтируют кровлю и на Воровского, 31, хотя двухэтажка состоит в непосредственном управлении жителей. Деньги выделят из резервного фонда, а потом люди должны будут вернуть сумму в казну.

Большую часть рухнувших во время урагана деревьев уже убрали, однако работы у коммунальщиков еще много. Где-то оборваны провода, но в домах свет есть. Светофоры в ряде мест пришлось чинить.