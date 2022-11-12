В Пензе вновь начала работу школа командного состава РСО

12.11.2022 | 16:00

На базе Дома молодежи открылась областная школа командного состава студенческих отрядов. Два дня активисты проведут в тесном контакте.

«Научить работать в команде, научить основным критериям, основным требованиям к работе студенческих отрядов, вместе посмотреть на векторы и точки нашего развития в будущем, в том числе провести интерактивные занятия, направленные на умение работать с партнерами», - уточнил председатель правления регионального отделения РСО Артем Колобов.

Всего на территории Пензенской области - около 30 студенческих отрядов. Молодые люди занимаются общественной деятельностью, помогают в благоустройстве, участвуют в социальных марафонах, поддерживают волонтерское движение.

«Для меня это возможность получить новые знания, вспомнить что-то старое, получить информацию, что необходимо знать командиру», - рассказала командир студенческого отряда «Горизонт» Эльмира Керженова.

«Хочется научиться чему-то новому, потому что я собираюсь стать комиссаром отряда. Было бы классно получить новый опыт», - отметила участница студенческого отряда «Перемена» Екатерина Кудряшова.

В рамках школы командного состава участники пройдут тестирование, результаты которого пойдут в зачет конкурса «Лучший студенческий отряд Пензенской области - 2022».