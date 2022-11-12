В Пензе появился первый модельный центр активного долголетия

12.11.2022 | 16:30

Первый модельный центр активного долголетия в Пензе создан на базе исторического здания областной Лермонтовской библиотеки в партнерстве с министерством культуры и туризма области. Цель такого объединения - собрать все необходимые для пожилых людей сведения разной направленности в одном месте.

«Мы стремимся создать такую атмосферу, где люди могли бы задать свои вопросы, поговорить, получить какие-то советы, контакты, куда обратиться», - пояснил координатор движения «Активное долголетие в Пензенской области» Александр Еременко.

Также в центре планируют один раз в неделю проводить встречи со специалистами. Есть запрос на общение с терапевтами, психологами, инструкторами лечебной физкультуры.

Первый разговор состоялся с известным пензенским врачом-дерматологом Татьяной Никулиной - женщины в любом возрасте хотят быть красивыми. Главный секрет привлекательности Татьяна Даниловна видит не в кремах и масках, а в отношении к людям.

«Жизнь - всегда бумеранг. Если вы в окружающий мир посылаете зло, зависть, обиду, то все это к вам возвращается потом, а вы удивляетесь: почему так? Слали туда черный цвет - черный и вернется, это как зеркало», - рассказала медик.

Следующая встреча будет посвящена пользе плавания. Она состоится в среду, 16 ноября, в 15:00. Затем все желающие смогут поиграть в дартс.