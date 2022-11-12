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Общество

Пензенским школьникам рассказывают историю блокады Ленинграда

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Пензенским старшеклассникам показали кадры кинохроники, снятой в блокадном Ленинграде, чтобы сегодняшняя молодежь знала, какой ценой удалось отстоять в годы Великой Отечественной войны Северную столицу.

Мероприятие организовано в рамках проекта «Дороги войны. Дороги Победы», который реализуется в Лермонтовской библиотеке на протяжении нескольких лет.

«Мы рассказываем предысторию, историю блокады, называем имена, фамилии. Сегодня у нас первая встреча, продолжение будет через неделю», - уточнила главный библиотекарь информационного зала МБА областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова Любовь Ломакина.

Для этих же школьников сотрудники Лермонтовской библиотеки подготовят программу об известных советских писателях, которые пережили блокаду Ленинграда и все это время не переставали писать стихи и книги.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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