Минтруд предложил урезать пенсию до 50 процентов

10.11.2022 | 10:16

Правила выплаты пенсий пожилым россиянам могут быть скорректированы в самое ближайшее время.

Территориальные органы Пенсионного фонда России должны будут удерживать до 50 процентов от пенсий должников, если получили судебное решение непосредственно от взыскателя, сообщает «Российская газета».

Согласно действующей практике, взыскатель направляет исполнительный лист в органы ПФР, а Пенсионный фонд удерживает не более 20 процентов из пенсии должника.

В марте 2022 года Верховный суд признал незаконным это положение из Правил выплаты пенсий.

По словам экспертов, действующее нормативно-правовое регулирование предусматривает возможность удержания из пенсии на основании исполнительных документов, предъявленных непосредственно взыскателем, не более 50 процентов.

«Однако правоприменительной практика складывается таким образом, что удержания в размере, не превышающем 20 процентов страховой пенсии, производится на основании решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение. Верховный Суд с своем решении признал, что при взыскании сумм страховых пенсий, фиксированных выплат к страховым пенсиям, излишне выплаченных пенсионеру, Минтруд России фактически ввел новое правовое регулирование. На основании этого абзац второй пункта 24 Правил выплаты пенсий признан недействующим с момента его принятия (как противоречащий федеральному закону № 400-ФЗ и федеральному закону № 229-ФЗ)», - рассказал доктор юридических наук Иван Соловьев.