Близкие мобилизованных пензенцев получают консультации в УФССП

10.11.2022 | 19:00

Выслушать каждого и дать рекомендации по дальнейшим действиям - для членов семей мобилизованных пензенцев открыты двери всех отделений Федеральной службы судебных приставов региона.

«В соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве» судебный пристав-исполнитель обязан приостановить исполнительное производство в отношении указанных граждан. Никакие меры в рамках исполнительного производства не принимаются», - сообщила врио руководителя УФССП Росси по Пензенской области Наталья Платонова.

Написать заявление может сам должник или члены его семьи, также необходима справка из военкомата о призыве - это общие требования. Но каждая история требует и индивидуального подхода. Так, матери двоих детей бывший муж по обоюдному согласию ежемесячно перечислял средства на содержание ребятишек. Мужчину мобилизовали, его экс-супруга решила подать на алименты.

Возник вопрос, сможет ли она их получать при действующих правилах для призванных в рамках частичной мобилизации.

«В Госдуму внесен законопроект о том, что исполнительные производства по искам алиментных обязательств будут исполняться не в общем порядке, а как иной категории, то есть денежные средства, скорее всего, будут взыскиваться, как с заработной платы», - дала консультацию начальник отдела УФССП России по Пензенской области Наталья Скороделова.

В городищенское отделение службы судебных приставов супруга одного из мобилизованных пришла не за разъяснениями, а с деньгами - погасила задолженность мужа.

Чаще все же обращаются с заявлениями о приостановке исполнительных производств. В настоящее время таких получено более 300. Долги по кредитным платежам занимают лидирующую позицию.