Общество

В Доме молодежи открылся фестиваль национальных автономий области

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Каждая женщина мечтает быть неотразимой, и почему бы не воспользоваться такой возможностью, если соответствующий наряд под рукой. Специалист МФМЦ Пензенской области Наталья Дьячкова с радостью примерила чувашский национальный головной убор, который надевали по особым случаям.

«Первые девять месяцев после брака? Только ночью снимали?» - поинтересовалась специалист Дома молодежи.

«Так и ходили. Серебряные монеты звучали очень красиво, у каждой женщины был свой перезвон», - рассказала член чувашской национально-культурной автономии Неверкинского района Зинаида Чайко.

В Доме молодежи открылся патриотический фестиваль национально-культурных автономий Пензенской области. Своих делегатов направили представители разных народов, населяющих территорию региона.

«Дети часто не знают, что с ними за одной партой сидят, допустим, татарин или мордвин, чуваш или еврей. Когда общение начинается на уровне общего, получается дружба народов - основа межнационального, межконфессионального единства, залог процветания и целостности страны», - отметил министр внутренней и информационной политики Пензенской области Павел Маслов.

После знакомства с выставкой для участников фестиваля был организован концерт солистов и национальных творческих коллективов.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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