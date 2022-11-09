Общество

Сергей Шойгу объяснил, кого из мобилизованных отправят на передовую

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Командующий специальной военной операцией на Украине генерал армии Сергей Суровикин доложил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу о ходе проведения СВО.

По его словам, обстановка в районе спецоперации стабилизирована, боевые возможности группировки РФ возросли за счет мобилизованных и добровольцев. ВС РФ пресекли все попытки наступательных действий ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях.

Суровкин отметил, что ВСУ не оставляют попыток наступления, несмотря на высокие потери в живой силе и технике.

По его мнению, Херсон и прилегающие населенные пункты в текущих условиях не могут полноценно снабжаться и функционировать, а ВСУ планируют разрушить плотину на Каховской ГЭС и затопить территории вниз по Днепру, что несет большую угрозу российской армии.

«Возникнет дополнительная угроза для гражданского населения и полной изоляции нашей группировки войск на правом берегу Днепра. В этих условиях наиболее целесообразным вариантом является организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр», — заявил генерал.

Генерал армии Сергей Суровикин и министр обороны России Сергей Шойгу посчитали целесообразным организовать оборону по левому берегу Днепра и оставить российский Херсон.

Сергей Шойгу приказал Сергею Суровикину обратить особое внимание на подготовку и применение мобилизованных военнослужащих.

Перед отправкой в районы боевых действий необходимо размещать их в тыловых районах, где проводить совместные занятия с личным составом, имеющим боевой опыт. На передовую направлять только военнослужащих, имеющих навыки по своим воинским специальностям.

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