Общество

Россиян предупредили о температурных аномалиях этой зимой

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец дал свой прогноз на предстоящую зиму.

По его словам, россиян ожидают температурные аномалии. Начнутся они с 2023 года.

«В этом году у нас как осень наступила строго по календарю 1 сентября, так и зима наступит по расписанию – 1 декабря. Я смотрю на долгосрочные прогнозы и вижу, что они пересчитываются в сторону ужесточения холодных позиций», - рассказал Тишковец в эфире радио Sputnik.

Эксперт напомнил, что раньше синоптики предсказывали, что температура в декабре будет выше нормы. Сейчас прогноз склоняется к тому, что она будет близка к стандартным значениям для этого месяца.

Тишковец предупредил, что январь будет теплее нормы, а в феврале отклонение от нормы может оказаться еще более заметным.

«Февраль тоже пока держит положительное отклонение от нормы. Этот зимний месяц будет на два, может быть, на три градуса теплее. То есть с каждым зимним месяцем аномалия тепла будет нарастать», – резюмировал специалист.

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