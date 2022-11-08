В управлении Росреестра пензенцам сообщили о ряде новшеств

08.11.2022 | 18:15

Жительница Пензы недавно купила первую в жизни квартиру и теперь оформляет документы в многофункциональном центре.

О том, что существовавшие прежде свидетельства о праве собственности уже не выдаются, девушка знала - вместо них действуют выписки из Единого государственного реестра. Однако удивляет то, что на документе даже нет подписи регистратора, стоит только синий штамп. Бумаги именно такого образца теперь получают все граждане.

«Заверенный штамп равносилен подписи регистратора», - сообщила руководитель Управления Росреестра в Пензенской области Оксана Романова.

Отсутствие подписи представителя Росреестра - следствие полного исключения бумажного документооборота в ведомстве и МФЦ. Все взаимодействие происходит в цифровом формате.

«Сотрудник принимает документы по услугам Росреестра (они остаются самыми востребованными), сканирует, заверяет квалифицированной подписью и по защищенным каналам связи передает в электронном виде в управление Росреестра. Государственная регистрация прав на объекты недвижимости уведомляется теперь выпиской из ЕГРН, мы получаем ее в электронном виде из управления Росреестра, заверяем печатью и подписью сотрудника МФЦ», - пояснила директор ГАУ Пензенской области «МФЦ» Надежда Козенко.

Еще одно новшество: для членов семей мобилизованных срок оформления документов в Росреестре теперь составляет один рабочий день, таких пензенцев обслуживают вне очереди.