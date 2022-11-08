Общество

В Пензенской области уменьшилось число пациентов с ОРВИ

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенской области уменьшается количество случаев ОРВИ. За минувшую неделю, с 31 октября по 6 ноября, за помощью к медикам обратились 2 960 заболевших.

Это на 12,5% меньше, чем неделей ранее, когда зарегистрировали 3 381 случай респираторной вирусной инфекции.

«Удельный вес детей в общей структуре заболевших составил 13,1% (предыдущая неделя - 15,9%)», - подсчитали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Относительно высокий уровень заболеваемости наблюдается в Мокшанском, Башмаковском, Камешкирском, Нижнеломовском районах, Пензе, Лунинском, Бековском, Пензенском районах.

В областном центре за неделю ОРВИ выявили у 1 691 пациента, на 5,6% меньше, чем на предыдущей.

«Заболеваемость ОРВИ среди детей в Пензе во всех возрастных группах детей ниже контрольного уровня», - отметили специалисты.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте