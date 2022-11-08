В Пензенской области уменьшилось число пациентов с ОРВИ

08.11.2022 | 14:00

В Пензенской области уменьшается количество случаев ОРВИ. За минувшую неделю, с 31 октября по 6 ноября, за помощью к медикам обратились 2 960 заболевших.

Это на 12,5% меньше, чем неделей ранее, когда зарегистрировали 3 381 случай респираторной вирусной инфекции.

«Удельный вес детей в общей структуре заболевших составил 13,1% (предыдущая неделя - 15,9%)», - подсчитали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Относительно высокий уровень заболеваемости наблюдается в Мокшанском, Башмаковском, Камешкирском, Нижнеломовском районах, Пензе, Лунинском, Бековском, Пензенском районах.

В областном центре за неделю ОРВИ выявили у 1 691 пациента, на 5,6% меньше, чем на предыдущей.

«Заболеваемость ОРВИ среди детей в Пензе во всех возрастных группах детей ниже контрольного уровня», - отметили специалисты.