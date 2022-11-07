«РКС-Пенза» продолжает стрит-арт-проект по украшению своих объектов

07.11.2022 | 14:23

Горводоканал продолжает украшать стены технических объектов компании. И если первый рисунок, возле клинической больницы № 5, выполнили студенты Пензенского художественного училища, то сейчас к проекту подключился профессионал своего дела Никита Романов. Настенная роспись под названием «Вода - это жизнь» появилась на улице Набережная Реки Мойки.

«Я символично изобразил абстрактные цветочки, из воды вырастает все живое, где вода - там жизнь», - рассказал Никита Романов.

Тематику росписи стен, а также эскиз придумал сам автор, а идея такого арт-проекта принадлежит Горводоканалу: специалисты ресурсоснабжающей организации хотят сделать город красивее.

«Это насосная станция очистных сооружений. Конкретно где нанесен рисунок - электроподстанция. Оживленная улица, памятник «Катюше» рядом, поток машин. Выглядела подстанция непрезентабельно. Мы ее подготовили, провели восстановительные работы. Горводоканал очень рад, что удалось поработать с Никитой Романовым, известным мастером уличного рисунка. Весной планируем творческие проекты продолжать и радовать жителей города», - отметил специалист по связям с общественностью ООО «Горводоканал» Алексей Сазонов.

На создание уличного произведения искусства у художника ушло меньше недели. Работу немного усложнила погода, но дождь не повлияет на качество.

«Я рисую красками, предназначенными для работы на улице, на фасадах. Стены очень хорошо подготовили, все технологии были соблюдены. А краски держатся очень долго, буквально годами», - заверил Никита Романов.