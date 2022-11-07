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Общество

Пензенцам рассказали, как в городе утвердилась советская власть

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105 лет назад 7 ноября пензенцы ничего не знали о свершившейся в России Великой Октябрьской социалистической революции. Новости пришли в город спустя три дня вместе со столичными газетами.

«В Пензе большевиков было не так много. Основная партия, самая здесь многочисленная - это эсеры», - подчеркнул доктор исторических наук Владимир Первушкин.

Они как раз были против революционеров.

30 октября 1917 года Ленин направил в Пензу своего соратника, который стал главной фигурой, формировавшей в губернии новые властные структуры. Финальная точка в процессе была поставлена 3 января (по новому стилю) 1918-го.

Соборная площадь - то самое место, откуда шла по Пензе советская власть. Соответствующий документ обнародовал с балкона губернаторского дома известный большевик Василий Владимирович Кураев.

Площадь, на которой народу зачитали телеграмму о приходе к власти большевиков, потом переименовали в Советскую в честь события.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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