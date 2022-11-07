Часть мобилизованных пензенцев вернут домой

07.11.2022 | 18:01

В понедельник, 7 ноября, в правительстве Пензенской области сообщили, что домой из пунктов временной дислокации планируют вернуть 51 мобилизованного жителя области.

Это те мужчины, которым полагается отсрочка. Они являются либо студентами очной формы обучения в вузах, колледжах, техникумах, либо забронированными работниками предприятий, либо отцами трех и более детей до 16 лет.

Решение комиссии хотят довести до военкоматов в кратчайшие сроки.

27 октября стало известно, что Пензенская область выполнила мобилизационное задание на 100%. Однако повестки жителям продолжат вручать, потому что необходимо уточнить личные данные тех, кто состоит на воинском учете.

«Как частичная, так и полная мобилизация вводится и прекращается указом Президента РФ», - напомнил гражданам военный комиссар области Андрей Сурков.

Он признал, что при призыве были ошибки, которые устранили. Чтобы не повторить их, военкомат рассылает повестки для уточнения учетных данных.