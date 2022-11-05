05.11.2022 | 12:17

8 и 9 ноября в Пензенской области пройдут командно-штабные учения с органами исполнительной власти, местного самоуправления и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти.

Соответствующее распоряжение губернатора размещено на сайте правительства региона.

Тема учений - «Организация и выполнение мероприятий при введении различных уровней готовности на территории Пензенской области».

В соответствии с документом руководители соответствующих органов должны обеспечить подготовку и участие в мероприятии сотрудников министерств и подведомственных учреждений, а также довести организационные и учебно-методические документы.

На пунктах управления будут подготовлены технические средства для проведения совещания и заслушивания отчетов.

В распоряжении также говорится о том, что замысел, план, оперативное задание и план наращивания обстановки не публикуются.