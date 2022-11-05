8 и 9 ноября в Пензенской области пройдут командно-штабные учения с органами исполнительной власти, местного самоуправления и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти.
Соответствующее распоряжение губернатора размещено на сайте правительства региона.
Тема учений - «Организация и выполнение мероприятий при введении различных уровней готовности на территории Пензенской области».
В соответствии с документом руководители соответствующих органов должны обеспечить подготовку и участие в мероприятии сотрудников министерств и подведомственных учреждений, а также довести организационные и учебно-методические документы.
На пунктах управления будут подготовлены технические средства для проведения совещания и заслушивания отчетов.
В распоряжении также говорится о том, что замысел, план, оперативное задание и план наращивания обстановки не публикуются.
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